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250 тыс. долл. за связи в Генпрокуратуре — задержали коллег "брата Ермака", фото — СБУ

250 тыс. долл. за связи в Генпрокуратуре — задержали коллег «брата Ермака» (ФОТО)

19 ноя 2020, 11:26
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Мошенники называли себя «решалами», у которых есть вип-знакомства в силовых органах власти. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух киевлян, которые обещали коммерсанту решить бизнес-вопросы за якобы существующие у них связи в руководстве Офиса генпрокурора.

Свои «услуги» они оценили в 500 тыс. долл., сообщила пресс-служба СБУ. Мошенники пообещали представителю иностранной компании оказать содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором бизнесмен стал жертвой.

250 тыс. долл. за связи в Генпрокуратуре — задержали коллег "брата Ермака", фото — СБУ

За эти деньги фигуранты также «гарантировали» возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности.

СБУ задержала мошенников в одной из киевских кафе, когда они получали первую часть взятки в размере 250 тыс долл.

250 тыс. долл. за связи в Генпрокуратуре — задержали коллег "брата Ермака", фото — СБУ

Силовики начали уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины, проводятся следственные действия.


Напомним, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос 29 марта опубликовал в Фейсбук видеокадры, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит несколько разговоров. Лерос обвинил Ермака в продаже государственных должностей через своего брата. Председатель ОП обратился в СБУ и ГБР с призывом «провести всестороннее расследование обстоятельств осуществления записей». Брат главы ОПУ Денис Ермак заявил, что является «свободным гражданином, у которого есть право встречаться с кем угодно».

250 тыс. долл. за связи в Генпрокуратуре — задержали коллег "брата Ермака", фото — СБУ

Источник: Ракурс


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