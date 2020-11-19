250 тис. дол. за зв'язки у Генпрокуратурі — затримали колег "брата Єрмака", фото — СБУ

https://racurs.ua/ua/n146710-250-tys-dol-za-zv-yazky-u-genprokuraturi-zatrymaly-koleg-brata-iermaka-foto.html

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Шахраї видавали себе за «рішал», які мають віп-знайомства у силових органах влади. Служба безпеки України (СБУ) затримала двох киян, які обіцяли комерсанту вирішити бізнес-питання через нібито існуючі у них зв’язки у керівництві Офісу генпрокурора.

Свої «послуги» вони оцінили у 500 тис. дол, повідомила прес-служба СБУ. Шахраї пообіцяли представнику іноземної компанії посприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, де бізнесмен є потерпілим.

За ці гроші фігуранти також «гарантували» забезпечити відшкодування завданих збитків та притягнення винних до відповідальності.

СБУ затримала шахраїв в одній з київських кав’ярень, коли вони одержували першу частину хабара у розмірі 250 тис дол.

Розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос 29 березня опублікував у Фейсбук відеокадри, на яких брат голови Офісу президента Андрія Єрмака проводить кілька розмов. Лерос звинуватив Єрмака у продажі державних посад через свого брата. Голова ОП звернувся до СБУ та ДБР із закликом «провести всебічне розслідування обставин здійснення записів». Брат глави ОПУ Денис Єрмак заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно».