Київ хоче скликати термінове засідання ТКГ. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n146709-kyyiv-hoche-sklykaty-terminove-zasidannya-tkg-scho-vidbuvaietsya.html

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Україна пропонує скликати позачергове засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Київ хоче інтенсифікувати роботу ТКГ, зокрема в безпековому, політичному і гуманітарному напрямках. З Москвою та ОРДЛО хочуть обговорити питання розблокування роботи КПВВ та обміну полоненими. Про це 19 листопада повідомила Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook.

Запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля прийняття Тристоронньою контактною групою відповідних рішень, — зазначила українська сторона.



Також у делегації нагадали, що міністри закордонних справ Франції та Німеччини й представники ОСБЄ закликали Росію якомога швидше відкрити зі свого боку КПВВ для руху транспорту та людей.

Нагадаємо, 17 листопада на засіданні Тристоронньої контактної групи українська делегація запропонувала провести обмін полоненими до 24 грудня.