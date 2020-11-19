Відомі спортсмени можуть бути причетні до вбивства білоруса Бондаренка. Фото: by.tribuna.com

https://racurs.ua/ua/n146707-vidomi-sportsmeny-mojut-buty-prychetni-do-vbyvstva-bilorusa-bondarenka.html

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Протести у Білорусі проти свавілля режиму Олександра Лукашенка продовжуються. До вбивства білоруса Романа Бондаренка в одному з дворів Мінська після сутичок через опозиційні біло-червоно-білі стрічки та прапори можуть бути причетними близькі до сина Лукашенка спортсмени.

Йдеться про колишнього бійця ММА та чемпіона світу з кікбоксингу Дмитра Шакуту та керівника Федерації хокею Білорусі Дмитра Баскова. Про це пише білоруська Tribuna.

Журналісти провели власне розслідування конфлікту, який відбувся увечері 11 листопада. В одному з нападників на Бондаренка впізнали Шакуту за його одягом та голосом. Після завершення бійцівської кар'єри Шакута тренує спецназ у білоруській військовій частині № 3214. Бійці цього підрозділу прославилися своєю жорстокістю після виборів.

У виданні зазначають, що Шакута міг знати Бондаренка, бо він також служив у частині 3214. Загиблий міг навіть тренуватися під керівництвом Шакути.

Іншим причетним вважають Баскова. Його теж впізнали по одягу. Проте він не брав участі у сутичці, а лише спостерігав. Басков раніше грав у хокей у чемпіонаті Білорусі, а потім став тренером сина Лукашенка.

Нагадаємо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Зокрема, акцію протесту в Мінську 15 листопада, яка була приурочена вшануванню пам’яті загиблого активіста Романа Бондаренка, жорстоко розігнали силовики.