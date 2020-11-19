Зарплата лікаря у 2021 році зросте до 23 тис. грн — у МОЗ назвали умови

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Зарплата лікаря у 2021 році зросте до 23 тис. грн — Міністерство охорони здоров’я у проекті державного бюджету на 2021 рік заклало такий рівень мінімальної заробітної плати лікаря у разі виділення для програми медичних гарантій 225 млрд грн.

Міністерство охорони здоров’я цілком обґрунтовано вимагає суттєвого підвищення фінансування медицини. Як відомо, оплата праці займає найбільшу питому вагу у складі видатків та тарифів. За нашими розрахунками, у разі виділення 225 млрд грн на програми медичних гарантій — йдеться про середню зарплату у розмірі щонайменше 23 тис. грн. Враховуючи, яку колосальну роботу роблять лікарі — це буде чесний і справедливий підхід, — зазначила представник МОЗ під час онлайн-брифінгу 19 листопада.



Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що медичні працівники перебувають у групі ризику і тому потрібно змінювати ставлення держави до медицини. Він анонсував зарплату лікарям у 2021 році на рівні щонайменше 22−23 тис. грн, а зарплату середньому медперсоналу — 17−18 тис. грн. Ці цифри було закладено у проект держбюджету на наступний рік.