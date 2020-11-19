Довідку про склад сім’ї ліквідували в Україні. Фото: galychyna.if.ua

https://racurs.ua/ua/n146706-dovidku-pro-sklad-sim-yi-likviduvaly-v-ukrayini.html

Ракурс

Довідку про склад сім’ї скасували в Україні. Відповідне рішення ухвалило Міністерство цифрової трансформації.

Відтепер цей документ не потрібен під час призначення грошової допомоги у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців. Також довідку не вимагатимуть під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов’язаних з доглядом ветеранів війни. Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Також довідка не потрібна під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов’язаних з доглядом ветеранів війни й під час оформлення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника або його звільнення з Держспецзв’язку.

Крім того, довідка не потрібна в таких випадках:

під час виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за під найм (оренду) житла;

під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України;

під час отримання військовослужбовцями житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення.

Федоров додав, що чинним законодавством взагалі не передбачено отримання такої довідки, а також не визначено орган, який видає таку довідку. Більше того, довідка про склад сім’ї втратила чинність наказом Міністерства соціальної політики ще у липні 2019 року.

Нагадаємо, штрафи за варіння самогону вдома можуть скасувати. У Верховній Раді зареєстрували проект закону про скасування адміністративної відповідальності за виготовлення самогону для власних потреб.