Справку о составе семьи ликвидировали в Украине. Фото: galychyna.if.ua

https://racurs.ua/n146706-spravku-o-sostave-semi-likvidirovali-v-ukraine.html

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Справку о составе семьи отменили в Украине. Соответствующее решение приняло Министерство цифровой трансформации.

Отныне этот документ не нужен во время назначения денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих. Также справку не будут требовать во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Также справка не нужна во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны и при оформлении выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи.

Кроме того, справка не нужна в таких случаях:

при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за наем (аренду) жилья;

во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

при получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для получения жилое помещение.

Федоров добавил, что действующим законодательством вообще не предусмотрено получение такой справки, а также не определен орган, выдающий такую справку. Более того, справка о составе семьи утратила силу приказом Министерства социальной политики еще в июле 2019 года.

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