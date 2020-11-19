Зарплата врача в 2021 году составит 23 тыс. грн — в Минздраве назвали условия

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Зарплата врача в 2021 году вырастет до 23 тыс. грн — Министерство здравоохранения в проекте государственного бюджета на 2021 год заложило такой уровень минимальной заработной платы врача в случае выделения для программы медицинских гарантий 225 млрд грн.

Минздрав вполне обоснованно требует существенного повышения финансирования медицины. Как известно, оплата труда занимает наибольший удельный вес в составе расходов и тарифов. По нашим расчетам, в случае выделения 225 млрд грн на программы медицинских гарантий — можно говорить о средней зарплате в размере как минимум 23 тыс. грн. Учитывая, какую колоссальную работу делают врачи, — это будет честный и справедливый подход, — отметила представитель Минздрава во время онлайн-брифинга 19 ноября.



Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что медицинские работники находятся в группе риска и поэтому нужно менять отношение государства к медицине. Он анонсировал зарплату врачам в 2021 году на уровне не менее 22−23 тыс. грн, а зарплату среднему медперсоналу — 17 -18 тыс. грн. Эти цифры были заложены в проект госбюджета на следующий год.