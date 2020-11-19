Близкие к сыну Лукашенко бойцы ММА могут быть причастны к резонансному убийству протестующего в Беларуси. Фото: by.tribuna.com

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Протесты в Беларуси против произвола режима Александра Лукашенко продолжаются. К убийству белоруса Романа Бондаренко в одном из дворов Минска после столкновений из-за оппозиционных бело-красно-белых лент и флагов могут быть причастны близкие к сыну Лукашенко спортсмены.

Речь идет о бывшем бойце ММА и чемпионе мира по кикбоксингу Дмитрие Шакуте и ​​руководителю Федерации хоккея Беларуси Дмитрие Баскове. Об этом пишет белорусская Tribuna.

Журналисты провели собственное расследование конфликта, который произошел вечером 11 ноября. В одном из нападавших на Бондаренко узнали Шакуту по его одежде и голосу. После завершения бойцовской карьеры Шакута тренирует спецназ в белорусской военной части 3214. Бойцы этого подразделения прославились своей жестокостью после выборов.

В издании отмечают, что Шакута мог знать Бондаренко, потому что он также служил в части 3214. Погибший мог даже тренироваться под руководством Шакуты.

Вторым причастным считают Баскова. Его тоже узнали по одежде. Однако он не участвовал в схватке, а только наблюдал. Басков ранее играл в хоккей в чемпионате Беларуси, а затем стал тренером сына Лукашенко.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. В частности, акцию протеста в Минске 15 ноября, которая была приурочена чествованию памяти погибшего активиста Романа Бондаренко, жестоко разогнали силовики.