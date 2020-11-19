Киев хочет созвать срочное заседание ТКГ. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n146709-kiev-hochet-sozvat-srochnoe-zasedanie-tkg-chto-proishodit.html

Ракурс

Украина предлагает созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Киев хочет интенсифицировать работу ТКГ, в частности в безопасном, политическом и гуманитарном направлениях. С Москвой и ОРДЛО хотят обсудить вопрос разблокирования работы КПВВ и обмена пленными. Об этом 19 ноября сообщила Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook.

Заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, что уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехсторонней контактной группой соответствующих решений, — отметила украинская сторона.



Также в делегации напомнили, что министры иностранных дел Франции и Германии и представители ОСБЕ призвали Россию как можно скорее открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей.

Напомним, 17 ноября на заседании Трехсторонней контактной группы украинская делегация предложила провести обмен пленными до 24 декабря.