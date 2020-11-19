Еще одна вакцина от коронавируса успешно прошла испытания. Фото: Главком

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Ракурс

Вакцина от коронавируса, которая разработана британской компанией AstraZeneca, успешно прошла вторую фазу клинических испытаний.

Испытания препарата AZD1222 проводились не только с участием молодых добровольцев, но и пожилых жителей Великобритании. В эксперименте участвовали 560 британцев, половина из которых была пенсионерами в возрасте от 70 лет и старше. Результат исследования опубликовали в медицинском журнале the Lancet, сообщает Reuters.

Исследования продолжались с конца мая до начала августа. В ходе испытаний разработчики убедились, что их препарат безопасен для здоровых пожилых людей. Далее ученые пытались выяснить, безопасна ли вакцина для пенсионеров.

По словам профессора Оксфордского университета Сара Гилберт, пожилые люди переносили эту вакцину так же хорошо или даже лучше, чем молодые лица. Пенсионеры испытывали лишь относительно мягкие побочные эффекты — головокружение после инъекции или покраснение кожи в точке укола. Отмечается, что количество антител в организме пожилых людей как после одной, так и двух доз вакцины была в среднем похожей тем, насколько активно иммунитет молодых людей реагирует на AZD1222.

В конечном итоге иммунитет всех участников опытов, кроме одного, начал вырабатывать антитела. Их количество было воздушно таким, как и у людей, которые побороли коронавирус.

Напомним, американская компания Moderna заявила, что эффективность ее вакцины-кандидата от коронавирусной болезни COVID-19, по предварительным данным, составляет 94,5%. Ранее о подобных результатах отчитывалась компания Pfizer.