113 млн долл. заплатит Apple из-за умышленного замедления старых айфонов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n146714-113-mln-doll-zaplatit-apple-iz-za-umyshlennogo-zamedleniya-staryh-ayfonov.html

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Apple, американская технологическая компания, выплатит 113 млн долл. из-за искусственного замедления старых айфонов.

Возмещение выплатят 33 штатам, чтобы они отозвали судебный иск.

Власти обвиняют компанию в преднамеренном замедлении процессоров старых телефонов, чтобы замаскировать проблемы с аккумуляторами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Судебную коалицию сформировали 33 штаты и федеральный округ Колумбия. Они обвиняют Apple в том, что в 2016 году компания выпустила обновление к iPhone 6, 7 и SE, которое намеренно замедлило процессоры смартфонов, чтобы скрыть технические проблемы с аккумуляторами.

Такие действия, по мнению истцов, нарушили права потребителей и стимулировали покупку новых айфонов. Представители штатов отмечают, что компания должна была заменить проблемные аккумуляторы в соответствии с условиями гарантийного обслуживания.

По условиям соглашения, компания согласилась выплатить 113 млн долл. компенсаций и в будущем «правдиво информировать» об изменениях в системе питания айфонов. Самую большую компенсацию — 24,6 млн долл. — получит Калифорния, в которой расположены центральные офисы Apple.

Представители штатов сообщили, что эти средства пойдут на финансирование новых расследований.

Напомним, Apple 10 ноября официально представила линейку своих обновленных продуктов. Речь идет о «быстром и тихом» ноутбуке MacBook Air, компактном компьютере Mac mini и новом операционной системе macOS Big Sur.