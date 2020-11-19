Во время событий Революции достоинства, фото: Ivan Bandura

https://racurs.ua/n146738-liderov-evromaydana-vyzvali-na-dopros-po-delu-o-gosperevorote-smi.html

Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос ряд лиц, в прошлом бывших лидерами Евромайдана.

Их будут допрашивать в связи с открытым ГБР 1 октября по заявлению нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина, который в 2010—2013 годах был первым заместителем генпрокурора, уголовным производством № 42020000000001885 по делу о государственном перевороте. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналист Соня Кошнкина.

По ее словам, на допрос вызывают:

исполняющего обязанности президента Украины после побега Виктора Януковича Александра Турчинова;

бывшего коменданта Самообороны Майдана и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия;

действующего мэра Киева и одного из лидеров оппозиции во времена Революции достоинства Виталия Кличко;

бывшего премьер-министра Арсения Яценюка;

экс-нардепа Сергея Пашинского;

экс-нардепа Татьяну Чороновол.

Кошкина отмечает, что их вызвали на разные даты, но следователь во всех случаях один.

Это — только часть фамилий. Думаю, их гораздо больше, — подчеркнула она.

Парубий в комментарии агентству УНИАН подтвердил, что его вызвали на допрос относительно событий на Майдане 2013−2014 годов.

Он отметил, что его вызвали в качестве свидетеля. Также он не помнит, чтобы в повестке были слова «государственный переворот».

Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду, — отметил политик.

Напомним, сегодня, 19 ноября, силовики пришли с обысками в расположенный в Киеве Национальный музей Революции достоинства.