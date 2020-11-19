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Во время событий Революции достоинства, фото: Ivan Bandura
Лидеров Евромайдана вызвали на допрос по делу о «госперевороте» — СМИhttps://racurs.ua/n146738-liderov-evromaydana-vyzvali-na-dopros-po-delu-o-gosperevorote-smi.htmlРакурс
Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос ряд лиц, в прошлом бывших лидерами Евромайдана.
Их будут допрашивать в связи с открытым ГБР 1 октября по заявлению нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина, который в 2010—2013 годах был первым заместителем генпрокурора, уголовным производством № 42020000000001885 по делу о государственном перевороте. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналист Соня Кошнкина.
По ее словам, на допрос вызывают:
- исполняющего обязанности президента Украины после побега Виктора Януковича Александра Турчинова;
- бывшего коменданта Самообороны Майдана и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия;
- действующего мэра Киева и одного из лидеров оппозиции во времена Революции достоинства Виталия Кличко;
- бывшего премьер-министра Арсения Яценюка;
- экс-нардепа Сергея Пашинского;
- экс-нардепа Татьяну Чороновол.
Кошкина отмечает, что их вызвали на разные даты, но следователь во всех случаях один.
Это — только часть фамилий. Думаю, их гораздо больше, — подчеркнула она.
Парубий в комментарии агентству УНИАН подтвердил, что его вызвали на допрос относительно событий на Майдане 2013−2014 годов.
Он отметил, что его вызвали в качестве свидетеля. Также он не помнит, чтобы в повестке были слова «государственный переворот».
Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду, — отметил политик.
Напомним, сегодня, 19 ноября, силовики пришли с обысками в расположенный в Киеве Национальный музей Революции достоинства.
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