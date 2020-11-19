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Ракурс
Минстратегпром ответил на обвинения «Укроборонпрома». Фото:

Минстратегпром ответил на обвинения «Укроборонпрома» в срыве реформ оборонки

19 ноя 2020, 16:28
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Заявление «Укроборонпрома» об угрозе реформе отреагировали в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В Минстратегпроме заявили, что удивлены «демаршем» руководства ГК «Укроборонпром». Подобные заявления в министерстве считают попыткой концерна позиционироваться, как эксклюзивного «политического игрока», что может определять приоритеты, методы и пути реформирования и развития ОПК и оценивать действия органов государственной власти. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Публичное вмешательство в не принадлежащую к компетенции субъекта хозяйствования сферу — государственную военно-промышленную политику, не может расцениваться иначе как попытка сорвать реализацию задач, определенных президентом Украины и закрепленных действующим законодательством, — отметили в министерстве.


Также авторы заявления подчеркнули, что министерство совместно с представителями Минстратегпрома, комитетов Верховной Рады и концерна «Укроборонпром» совместно работают, чтобы усовершенствовать существующую законодательную базу, разработку новых нормативно-правовых актов, необходимых для реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, 18 ноября в «Укроборонпроме» заявили, что реформа оборонно-промышленного комплекса под угрозой сворачивания из-за действий Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Источник: Ракурс


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