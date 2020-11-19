Мінстратегпром відповів на звинувачення «Укроборонпрому». Фото:

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Заяву «Укроборонпрому» про загрозу реформі відреагували в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

У Мінстратегпромі заявили, що здивовані «демаршем» керівництва ДК «Укроборонпром». Подібні заяви в міністерстві вважають спробою концерну позиціонуватися, як ексклюзивного «політичного гравця», що може визначати пріоритети, методи та шляхи реформування і розвитку ОПК та оцінювати дії органів державної влади. Про це повідомляється на сторінці відомства в Facebook.

Публічне втручання у не належну до компетенції суб'єкта господарювання сферу — державну військово-промислову політику, не може розцінюватися інакше ніж спроба зірвати реалізацію завдань, визначених президентом України та закріплених чинним законодавством, — зазначили в міністерстві.



Також автори заяви наголосили, що міністерство спільно з представниками Мінстратегпрому, комітетів Верховної Ради та концерну «Укроборонпром» спільно працюють, щоб вдосконалити існуючу законодавчу бази, розробку нових нормативно-правових актів, необхідних для реформування оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, 18 листопада в «Укроборонпромі» заявили, що реформа оборонно-промислового комплексу під загрозою згортання через дії Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.