Реформа української оборонки опинилася під загрозою. Фото: googleusercontent.com

https://racurs.ua/ua/n146698-reforma-oboronno-promyslovogo-kompleksu-pid-zagrozou-ukroboronprom.html

Ракурс

Реформа оборонно-промислового комплексу під загрозою згортання, заявляють в «Укроборонпромі».

Концерн звинувачує в цьому Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Зазначається, що міністерство, всупереч законодавству, втручається в їхню діяльність у виді усних доручень та численних наполягань. Відомство просить призначати сторонніх осіб директорами компаній «Укрспецекспорт», «Спецтехноекспорт», «Укроборонсервіс», «Київського бронетанкового заводу» і ще низки підприємств. Про це йдеться в заяві «Укроборонпрому».

Зазначається, що міністерство також вимагає звільнити співробітників концерну, відповідальних за безпеку, експорт, зв’язки з державними органами влади та трансформацію. У концерні впевнені, що такі методи суперечать принципам управління держкомпаніями і можуть мати ознаки зловживання впливом, конфлікту інтересів, що призводять до корупційних ризиків.

Також міністерство звинувачують у тому, що:

не розпочато підготовку Стратегії оборонно-промислового комплексу;

не затверджено політику власності концерну;

зупинений розгляд законопроектів, необхідних для початку реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу;

не розпочато роботу щодо підготовки ключових нормативно-правових актів, необхідних для імплементації нового закону «Про оборонні закупівлі». Це може загрожувати зупинкою всього процесу підписання контрактів з виробниками озброєння та військової техніки для потреб ЗСУ та інших замовників;

нерозглянутими залишаються неодноразові звернення концерну щодо вирішення ключових проблем виробників у питанні ціноутворення, державних гарантій, казначейських рахунків тощо;

не вирішується критична ситуація із виконанням Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії тощо.

Нагадаємо, у жовтні президент України звільнив з посади керівника «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса, а виконує обов’язки керівника найбільшого оборонного концерну країни Ігор Фоменко.