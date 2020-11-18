Вартість однієї дози вакцини від коронавірусу для України назвали в МОЗ. Фото: РБК

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Вартість вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 для України назвали в МОЗ.

Одна доза вакцини може коштувати 7 дол., а курс вакцинації складається з введення двох доз — 14 дол. Домовленість по системі COVAX передбачає виділення 8 млн безкоштовних доз вакцини для України. При замовленні додаткових партій вакцину можна буде придбати за спеціальною, вищевказаною ціною. Про це 18 листопада заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, у проект державного бюджету на наступний рік заклали 2,6 млрд грн і ці гроші можна буде витратити на покупку додаткових доз препаратів.

Нагадаємо, 18 листопада головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу і це дозволить безкоштовно вакцинуватися 20% українців. Близько 4 млн громадян можуть отримати препарат вже на початку 2021 року.