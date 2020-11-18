Рейтинг партій-переможниць на місцевих виборах оприлюднила ЦВК. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n146696-reytyng-partiy-peremojnyc-na-miscevyh-vyborah-opryludnyla-cvk-infografika.html

Ракурс

Рейтинг політичних партій, які взяли найбільше мандатів на місцевих виборах у 2020 році, оприлюднила Центральна виборча комісія.

Станом на 18 листопада ЦВК отримала інформацію про понад 98% обраних сільських, селищних, міських голів від загальної кількості голів, які обираються на цьогорічних місцевих виборах. Також отримано відомості про результати виборів депутатів у майже 96,2% рад. Про це повідомляється на сайті Центрвиборчкому.

Зазначається, що із загальної кількості обраних депутатів, які висувалися від політичних партій, на 18 листопада найбільше мандатів отримали представники «Слуги народу» — 17,59%. На другій та третій позиції «Батьківщина» та «Опозиційна платформа — За життя» з 12,39% та 11,75% відповідно.

До першої десятки політсил серед обраних депутатів також увійшли:

«За майбутнє" — 11,42%;

«Європейська солідарність» — 10,73%;

«Наш Край» — 5,13%;

ВО «Свобода» — 2,61%;

«Українська стратегія Гройсмана» — 1,72%;

«Пропозиція» — 1,66%;

Радикальна партія Олега Ляшка — 1,62%.

Крім того, в ЦВК показали статистику щодо кількості обраних мерів, які висувалися від партій. «Слуга народу» перемогла майже на третині виборів сільських, селищних, міських голів від загальної кількості — 30,74%.

Далі в рейтингу розташувалися:

«За майбутнє" — 12,43%;

«Батьківщина» — 7,24%;

ОПЗЖ — 7,1%;

«Наш Край» — 6,15%;

ЄС — 5,6%.

Нагадаємо, ЦВК оголосила перевибори у чотирьох областях. Причиною призначення перевиборів стала смерть новообраних керівників міст від коронавірусу.