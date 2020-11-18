Рейтинг партій-переможниць на місцевих виборах оприлюднила ЦВК (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146696-reytyng-partiy-peremojnyc-na-miscevyh-vyborah-opryludnyla-cvk-infografika.htmlРакурс
Рейтинг політичних партій, які взяли найбільше мандатів на місцевих виборах у 2020 році, оприлюднила Центральна виборча комісія.
Станом на 18 листопада ЦВК отримала інформацію про понад 98% обраних сільських, селищних, міських голів від загальної кількості голів, які обираються на цьогорічних місцевих виборах. Також отримано відомості про результати виборів депутатів у майже 96,2% рад. Про це повідомляється на сайті Центрвиборчкому.
Зазначається, що із загальної кількості обраних депутатів, які висувалися від політичних партій, на 18 листопада найбільше мандатів отримали представники «Слуги народу» — 17,59%. На другій та третій позиції «Батьківщина» та «Опозиційна платформа — За життя» з 12,39% та 11,75% відповідно.
До першої десятки політсил серед обраних депутатів також увійшли:
- «За майбутнє" — 11,42%;
- «Європейська солідарність» — 10,73%;
- «Наш Край» — 5,13%;
- ВО «Свобода» — 2,61%;
- «Українська стратегія Гройсмана» — 1,72%;
- «Пропозиція» — 1,66%;
- Радикальна партія Олега Ляшка — 1,62%.
Крім того, в ЦВК показали статистику щодо кількості обраних мерів, які висувалися від партій. «Слуга народу» перемогла майже на третині виборів сільських, селищних, міських голів від загальної кількості — 30,74%.
Далі в рейтингу розташувалися:
- «За майбутнє" — 12,43%;
- «Батьківщина» — 7,24%;
- ОПЗЖ — 7,1%;
- «Наш Край» — 6,15%;
- ЄС — 5,6%.
Нагадаємо, ЦВК оголосила перевибори у чотирьох областях. Причиною призначення перевиборів стала смерть новообраних керівників міст від коронавірусу.