Рейтинг партий-победительниц на местных выборах обнародовал ЦИК. Фото: ukrinform.com

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Ракурс

Рейтинг политических партий, которые взяли больше всего мандатов на местных выборах в 2020 году, обнародовала Центральная избирательная комиссия.

По состоянию на 18 ноября ЦИК получил информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов от общего количества председателей, которые избираются на нынешних местных выборах. Также получены сведения о результатах выборов депутатов в почти 96,2% советов. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Отмечается, что из общего количества избранных депутатов, которые выдвигались от политических партий, на 18 ноября больше всего мандатов получили представители «Слуги народа» — 17,59%. На второй и третьей позиции «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,39% и 11,75% соответственно.

В первую десятку политсил среди избранных депутатов также вошли:

«За будущее» — 11,42%;

«Европейская солидарность» — 10,73%;

«Наш Край» — 5,13%;

ВО «Свобода» — 2,61%;

«Украинская стратегия Гройсмана» — 1,72%;

«Предложение» — 1,66%;

Радикальная партия Олега Ляшко — 1,62%.

Кроме того, в ЦИК показали статистику по количеству избранных мэров, которые выдвигались от партий. «Слуга народа» победила почти на трети выборов сельских, поселковых, городских голов от общего количества — 30,74%.

Далее в рейтинге расположились:

«За будущее» — 12,43%;

«Родина» — 7,24%;

ОПЗЖ — 7,1%;

«Наш Край» — 6,15%;

ЕС — 5,6%.

Напомним, ЦИК объявил перевыборы в четырех областях. Причиной назначения перевыборов стала смерть новоизбранных руководителей городов от коронавируса.