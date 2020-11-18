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Ракурс
Рейтинг партий-победительниц на местных выборах обнародовал ЦИК. Фото: ukrinform.com

Рейтинг партий-победительниц на местных выборах обнародовал ЦИК (ИНФОГРАФИКА)

18 ноя 2020, 21:51
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Рейтинг политических партий, которые взяли больше всего мандатов на местных выборах в 2020 году, обнародовала Центральная избирательная комиссия.

По состоянию на 18 ноября ЦИК получил информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов от общего количества председателей, которые избираются на нынешних местных выборах. Также получены сведения о результатах выборов депутатов в почти 96,2% советов. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Отмечается, что из общего количества избранных депутатов, которые выдвигались от политических партий, на 18 ноября больше всего мандатов получили представители «Слуги народа» — 17,59%. На второй и третьей позиции «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,39% и 11,75% соответственно.

В первую десятку политсил среди избранных депутатов также вошли:

  • «За будущее» — 11,42%;
  • «Европейская солидарность» — 10,73%;
  • «Наш Край» — 5,13%;
  • ВО «Свобода» — 2,61%;
  • «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,72%;
  • «Предложение» — 1,66%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко — 1,62%.

Рейтинг партий-победителей на выборах. Инфографика: ЦИК

Рейтинг партий-победителей на выборах. Инфографика: ЦИК

Кроме того, в ЦИК показали статистику по количеству избранных мэров, которые выдвигались от партий. «Слуга народа» победила почти на трети выборов сельских, поселковых, городских голов от общего количества — 30,74%.

Далее в рейтинге расположились:

  • «За будущее» — 12,43%;
  • «Родина» — 7,24%;
  • ОПЗЖ — 7,1%;
  • «Наш Край» — 6,15%;
  • ЕС — 5,6%.

Рейтинг партий-победителей на выборах. Инфографика: ЦИК


Рейтинг партий-победителей на выборах. Инфографика: ЦИК

Напомним, ЦИК объявил перевыборы в четырех областях. Причиной назначения перевыборов стала смерть новоизбранных руководителей городов от коронавируса.

Источник: Ракурс


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