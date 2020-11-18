Обновленную резолюцию по правам человека в Крыму одобрили в ООН. Фото: Главком

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Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН 18 ноября одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Обновленный документ подготовили на основе двух последних докладов генсека Организации объединенных наций. В резолюции говорится о многочисленных фактах массовых нарушений прав человека на оккупированном полуострове. Решение комитета ГА ООН одобряют в Министерство иностранных дел Украины, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Одобрение проекта — важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма, — отмечают украинские дипломаты.

В МИД рассказали, что в проекте резолюции содержится призыв к усилению взаимодействия, в частности, в рамках международных платформ, для давления на Российскую Федерацию, чтобы заставить ее выполнять международные обязательства. Также есть призыв прекратить уголовное преследование жителей Крыма за уклонение от военного призыва в ряды ВС России. Также в резолюции призывают Москву допустить на полуостров представителей мониторинговой миссии ООН и СММ ОБСЕ.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю 75-летия ООН призвал мир поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Крымский вопрос украинский президент назвал «раной в центре Европы».