Оновлену резолюцію щодо прав людини в Криму схвалили в ООН. Фото: Главком

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Третій комітет Генеральної асамблеї ООН 18 листопада схвалив проект оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

Оновлений документ підготували на основі двох останніх доповідей генсека Організації об'єднаних націй. У резолюції йдеться про численні факти масових порушень прав людини на окупованому півострові. Рішення комітету ГА ООН схвалюють у Міністерство закордонних справ України, повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства.

Схвалення проекту — важливий внесок у продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію у зв’язку з незаконною окупацією та спробою анексії Криму, — зазначають українські дипломати.

В МЗС розповіли, що в проекті резолюції міститься заклик до посилення взаємодії, зокрема, в рамках міжнародних платформ, для тиску на Російську Федерацію, щоб змусити її виконувати міжнародні зобов’язання. Також є заклик припинити кримінального переслідування мешканців Криму за ухилення від військового призову до лав ЗС Росії. Також у резолюції закликають Москву допустити на півострів представників Моніторингової місії ООН та СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди 75-річчя ООН закликав світ підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Кримське питання український президент назвав «раною в центрі Європи».