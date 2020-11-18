Глобальне потепління вплинуло на розміри динозаврів. Фото: J.Gonzales

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Глобальне потепління вплинуло на розміри динозаврів, вважають науковці.

До такого висновку вони дійшли після виявлення нового виду динозаврів-зауроподів. Цей знайдений динозавр є одним з найбільш ранніх представників цього виду, він жив на нашій планеті близько 179 млн років тому. Велетень, який отримав назву Bagualia alba, був розміром із двоповерховий автобус та мав міцний скелет, чотири потужні ноги та довгу шию, що дозволяла йому їсти листя з високих дерев. Про це повідомляє CNN.

Вчені вважають, що гігантські розміри цього динозавра, включаючи його характерну довгу шию, є наслідком глобального потепління, викликаного виверженням вулканів у Південній півкулі. На думку науковців, виверження вплинули на ландшафт, оскільки збільшилася кількість високих вічнозелених хвойних дерев.

Чотириногі Bagualia alba були одними з небагатьох тварин, які могли пережувати жорстку рослинність, що зробило їх домінуючими динозаврами серед травоїдних. До таких висновків вчені прийшли, провівши аналіз понад 100 кісток, знайдених у пустелі в Аргентині. Завдяки дослідженням вдалося з’ясувати, що тодішня тепла і волога погода, в якій процвітала м’яка і пишна рослинність, раптово змінилася більш високими температурами, жарким і посушливим кліматом. Флора стала менш різноманітною і в ній переважали хвойні рослини.

За словами автора дослідження Дієго Пола, зміни навколишнього середовища могли бути викликаними парниковим ефектом через CO2 та метан, кількість яких збільшилася через вулканізм. Науковцям вдалося знайти сліди вивержень в Південній Америці, Південній Африці та Антарктиді.

Нагадаємо, в пустелі Гобі в Монголії під час розкопок науковці виявили останки раніше невідомого виду динозаврів, у якого було всього два пальці, оперення і не було зубів.