Глобальное потепление повлияло на размеры динозавров. Фото: J.Gonzales

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Глобальное потепление повлияло на размеры динозавров, считают ученые.

К такому выводу они пришли после обнаружения нового вида динозавров-зауроподов. Этот найденный динозавр является одним из самых ранних представителей этого вида, он жил на нашей планете около 179 млн лет назад. Великан, который получил название Bagualia alba, был размером с двухэтажный автобус и имел прочный скелет, четыре мощные ноги и длинную шею, которая позволяла ему есть листья с высоких деревьев. Об этом сообщает CNN.

Ученые считают, что гигантские размеры этого динозавра, включая его характерную длинную шею, является следствием глобального потепления, вызванного извержением вулканов в Южном полушарии. По мнению ученых, извержения повлияли на ландшафт, поскольку увеличилось количество высоких вечнозеленых хвойных деревьев.

Четвероногие Bagualia alba были одними из немногих животных, которые могли пережевать жесткую растительность, что сделало их доминирующими динозаврами среди травоядных. К таким выводам ученые пришли, проведя анализ более 100 костей, найденных в пустыне в Аргентине. Благодаря исследованиям удалось выяснить, что тогдашняя теплая и влажная погода, в которой процветала мягкая и пышная растительность, внезапно сменилась более высокими температурами, жарким и засушливым климатом. Флора стала менее разнообразной и в ней преобладали хвойные растения.

По словам автора исследования Диего Пола, изменения окружающей среды могли быть вызванными парниковым эффектом из-за CO2 и метана, количество которых увеличилось из-за вулканизма. Ученым удалось найти следы извержений в Южной Америке, Южной Африке и Антарктиде.

Напомним, в пустыне Гоби в Монголии во время раскопок ученые обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров, у которого было всего два пальца, оперение и не было зубов.