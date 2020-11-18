Стоимость одной дозы вакцины от коронавируса для Украины назвали в Минздраве. Фото: РБК

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Стоимость вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 для Украины назвали в Минздраве.

Одна доза вакцины может стоить 7 долл., а курс вакцинации состоит из введения двух доз — 14 долл. Договоренность по системе COVAX предусматривает выделение 8 млн бесплатных доз вакцины для Украины. При заказе дополнительных партий вакцину можно будет приобрести по специальной, вышеуказанной цене. Об этом 18 ноября заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в проект государственного бюджета на следующий год заложили 2,6 млрд грн и эти деньги можно будет потратить на покупку дополнительных доз препаратов.

Напомним, 18 ноября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса и это позволит бесплатно вакцинироваться 20% украинцам. Около 4 млн граждан могут получить препарат уже в начале 2021 года.