Реформа украинской оборонки оказалась под угрозой. Фото: googleusercontent.com

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Реформа оборонно-промышленного комплекса под угрозой сворачивания, заявляют в «Укроборонпроме».

Концерн обвиняет в этом Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Отмечается, что министерство, вопреки законодательству, вмешивается в их деятельность в виде устных поручений и многочисленных настояний. Ведомство просит назначать посторонних лиц директорами компаний «Укрспецэкспорт», «Спецтехноэкспорт», «Укроборонсервис», «Киевского бронетанкового завода» и еще ряда предприятий. Об этом говорится в заявлении «Укроборонпрома».

Отмечается, что министерство также требует уволить сотрудников концерна, ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию. В концерне уверены, что такие методы противоречат принципам управления госкомпаниями и могут иметь признаки злоупотребления влиянием, конфликта интересов, которые приводят к коррупционным рискам.

Также министерство обвиняют в том, что:

не начата подготовка Стратегии оборонно-промышленного комплекса;

не утверждена политика собственности концерна;

остановлено рассмотрение законопроектов, необходимых для начала реформирования государственного сектора оборонно-промышленного комплекса;

не начата работа по подготовке ключевых нормативно-правовых актов, необходимых для имплементации нового закона «Об оборонных закупках». Это может грозить остановкой всего процесса подписания контрактов с производителями вооружения и военной техники для нужд ВСУ и других заказчиков;

нерассмотренными остаются неоднократные обращения концерна относительно решения ключевых проблем производителей в вопросе ценообразования, государственных гарантий, казначейских счетов и тому подобное;

не решается критическая ситуация с выполнением государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии и тому подобное.

Напомним, в октябре президент Украины уволил с должности руководителя «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса, а исполняет обязанности руководителя крупнейшего оборонного концерна страны Игорь Фоменко.