У більшості регіонів України 20 листопада очікуються опади

https://racurs.ua/ua/n146736-doschi-ta-mokryy-snig-pogoda-v-ukrayini-na-20-lystopada-karta.html

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Погода в Україні 20 листопада буде з опадами в більшості регіонів.

Температура повітря в Україні буде досить контрастною. Вночі очікується температура від +3…+5° на заході до −6…−11° в частині східних регіонів. Вдень температура повітря становитиме +3…+6° на заході та −2…+1° на сході. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві буде без опадів вночі та з мокрим снігом вдень. Вночі температура повітря становитиме 0…-2°, вдень — +1…+3. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода у Львові 20 листопада очікується з дощами вдень та вночі. Температура повітря впродовж доби коливатиметься в межах +3…+5°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів вночі та без істотних опадів вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +1…+3°, вдень — піднімуться до +3…+5°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі буде хмарною та без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −4…−6° вночі та +1…+3° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові також буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі термометри покажуть −6…−8°, вдень — −1…+1° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті очікується з дощами вдень та вночі. Вночі температура становитиме +3…+5°, вдень повітря прогріється до +4…+6°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 20 листопада буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, 17 листопада Київ накрив мокрий сніг.