Кризу Конституційного суду в Раді вирішуватимуть за закритими дверима, фото — Суспільне

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Реагувати на скандальне рішення Конституційного суду в Раді будуть у закритому режимі. Робоча група, яка розроблятиме компромісні варіанти внесення змін до антикорупційного законодавства і регулювання окремих аспектів роботи КСУ, погодила максимальну закритість роботи.

Як розповів нардеп з «Голосу» Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Фейсбук, це зроблено «для досягнення результату».

Перше засідання робочої групи було присвячене організаційним питанням, наступне відбудеться у п’ятницю, 20 листопада.

Після рішення Конституційного суду у Верховній раді з’явився законопроєкт від президента, де він зажадав відновлення довіри до конституційного судочинства шляхом переформатування складу КСУ. Володимир Зеленський вніс документ як невідкладний, однак на розгляд депутатів його так і не винесли, оскільки в його політичній силі не вистачало голосів за таке рішення. Президент навіть натякнув, що може розпустити Раду.

Відповідно до закону, звільнити суддів можуть лише судді КСУ, в іншому разі треба дочекатися завершення каденції цього складу, яка триває 9 років з моменту призначення на посади.

Судді наполягали, що антикорупційне законодавство треба привести до ладу.

За кілька днів після ініціативи президента зі своїм альтернативним законопроектом виступив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він хоче відновлення прав НАЗК, аби відновити можливість для отримання агентством інформації, здійснювати облік, контролювати, перевіряти та оприлюднювати е-декларації.

Цей документ пройшов профільний комітет, але депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський вніс у Раду альтернативний і заблокував розгляд проекту Разумкова. Обидва законопроекти ще раз пройшли комітет, їхній розгляд Разумков анонсував з 9 по 13 листопада, але цього не сталося.

16 листопада віце-спікер Олена Кондратюк запропонувала створити окрему робочу групу, яка спільно напрацює лише три документи на базі усіх наявних.

Учасниками групи стали представники усіх фракцій та груп парламенту. Вона мусить виробити спільну думку до 1 грудня.

Законопроекти мають пройти перевірку у профільному комітеті. Коли саме вони потраплять на розгляд у сесійну залу, поки невідомо.