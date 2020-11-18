Зміни до антикорупційного законодавства у Раді хочуть ухвалити в грудні, фото — Україна онлайн

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Кризу з Конституційним судом і відновленням е-декларування у раді вирішили врегулювати якомога скоріше і утворили робочу групу.

Вона напрацьовуватиме необхідні законопроекти. У п’ятницю, 19 листопада, відбудеться перше засідання.

До складу групи увійшли представники різних фракцій. Очолоив її нардеп-«слуга» Денис Монастирський.

Робоча група має до 1 грудня підготувати для розгляду узгоджені законопроекти — зміни до Кримінального кодексу, законів України «Про запобігання корупції» та «Про Конституційний суд України», які обумовлені рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року щодо відповідності Конституції окремих положень закону «Про запобігання корупції», а також до Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що в.о. голови Ради Олена Кондратюк 17 листопада в Раді зазначила, що парламент не розглядатиме законопроекти для вирішення конституційної кризи через «відсутність політичної волі» у Раді. Вона зауважила, що відсутні голоси як за повернення до електронного декларування, так і за запровадження кримінальної відповідальності та реформи КСУ.

На базі антикорупційного комітету хочемо напрацювати три базові законопроекти, які будуть стосуватися повернення електронного декларування, кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та зміни, які стосуються усієї діяльності суду, — заявила Кондратюк.

Таку групу раніше пропонував створити спікер парламенту Дмитро Разумков.

Президент Володимир Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування «нікчемним» і відновити дію закону «Про запобігання корупції». Згодом він назвав найкращим виходом із конституційної кризи добровільну відставку суддів КСУ.

Законопроект Разумкова пропонує виправити у законодавстві недоліки, вказані КСУ.

Рада цього тижня вирішила не розглядати жоден із законопроектів щодо виходу із кризи. ЗМІ повідомляли, що голосів за закон Зеленського в СН немає, а Офіс президента робить усе, щоб закон Разумкова також не голосували.

Це означає, що вирішення конституційної кризи відкладається, мінімум, до наступного пленарного тижня, тобто до 1 грудня. Інший варіант розвитку подій — скликання позачергового засідання.