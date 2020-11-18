Скаути. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146657-naybilsha-pedofilska-mereja-u-sviti-sotni-tysyach-boyskautiv-ssha-zvynuvatyly-organizaciu.html

Ракурс

Бойскаути, члени американської молодіжної організації «Бойскаути Америки», подали позов проти організації, звинувативши її співробітників у педофілії. Адвокати позивачів називають це найбільшим скандалом, пов’язаним із сексуальними домаганнями, в історії США.

Вперше звинувачення у сексуальних домаганнях колишні скаути висунули у 2012 році. Про це повідомляє BBC.

У «Бойскаутах Америки» беруть участь понад 2 млн членів — дітей та підлітків віком від 5 до 21 року. Близько мільйона дорослих працюють у таборах вожатими та радниками на добровільних засадах.

Проте останнім часом чисельність організації, яка існує вже понад 100 років, стрімко падає. Минулого року адвокат жертв домагань Том Коснофф, заявляв, що «Бойскаути Америки» — це найбільша педофільська мережа на Землі.

Наголосимо, що у лютому 2020 року «Бойскаути Америки» подали позов про банкрутство — це механізм, який дозволяє пригальмувати розгляд усіх позовів проти організації. У «Бойскаутах» заявили, що роблять це, аби зібрати гроші на компенсації жертвам сексуального насильства. На той момент позивалися проти них близько 800 людей.

Після того, як звинувачення у педофілії посипалися на організацію, юрист Пол Мозес у розмові заявив, що скаутинг створював ідеальні умови для педофілів.

Хлопчики складали присягу на вірність, вони були далеко від батьків, посеред пустелі, — каже він.



Натомість в організації заявляють, що дуже обурені тим, що окремі люди користувалися бойскаутськими програмами, щоб завдати шкоди невинним дітям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одеській області сталося насилля над жінкою-військовослужбовцем на території однієї з військових частин. Невідомі побили жінку-військову під час повернення додому. Розслідування цього інциденту особисто контролює міністр оборони.