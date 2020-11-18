Бойскауты. Фото: Istock

https://racurs.ua/n146657-naibolshaya-pedofilskaya-set-v-mire-sotni-tysyach-boyskautov-ssha-obvinili-organizaciu-v-pedofilii.html

Ракурс

Бойскауты, члены американской молодежной организации «Бойскауты Америки», подали иск против организации, обвинив ее сотрудников в педофилии. Адвокаты истцов называют это самым большим скандалом, связанным с сексуальными домогательствами, в истории США.

Впервые обвинения в сексуальных домогательствах бывшие скауты выдвинули в 2012 году. Об этом сообщает BBC.

В «Бойскауты Америки» участвуют более 2 млн членов — детей и подростков в возрасте от пяти до 21 года. Около миллиона взрослых работают в лагерях вожатыми и советниками на добровольных началах.

Однако в последнее время численность организации, которая существует уже более 100 лет, стремительно падает. В прошлом году адвокат жертв домогательств Том Коснофф, заявлял, что «Бойскауты Америки» — это крупнейшая педофильская сеть на Земле.

Отметим, что в феврале 2020 года «Бойскауты Америки» подали иск о банкротстве — это механизм, который позволяет притормозить рассмотрение всех исков против организации. В «Бойскаутах» заявили, что делают это, чтобы собрать деньги на компенсации жертвам сексуального насилия. На тот момент судились против них около 800 человек.

После того как обвинение в педофилии посыпались на организацию, юрист Пол Мозес в разговоре заявил, что скаутинг создавал идеальные условия для педофилов.

Мальчики давали присягу на верность, они были далеко от родителей, посреди пустыни, — говорит он.



В то же время в организации заявляют, что очень возмущены тем, что отдельные люди пользовались бойскаутскими программами для того, чтобы нанести вред невиновным детям.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области произошло насилие над женщиной-военнослужащей на территории одной из воинских частей. Неизвестные избили женщину-военную при возвращении домой. Расследование этого инцидента лично контролирует министр обороны.