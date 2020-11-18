Изменить антикоррупционное законодательстве в Раде хотят в декабре, фото — Україна онлайн

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Ракурс

Кризис с Конституционным судом и восстановлением е-декларирования в Раде решили урегулировать как можно скорее и создали рабочую группу.

Она будет нарабатывать необходимые законопроекты. В пятницу, 19 ноября, состоится первое заседание.

В состав группы вошли представители разных фракций. Возглавил ее нардеп-«слуга» Денис Монастырский.

Рабочая группа должна до 1 декабря подготовить для рассмотрения согласованные законопроекты — изменения в Уголовный кодекс, законы Украины «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном суде Украины», которые обусловлены решением КСУ от 27 октября 2020 года о соответствии Конституции отдельных положений закона «О предотвращении коррупции», а также в Уголовный кодекс.

Напомним, что и.о. председателя Рады Елена Кондратюк 17 ноября заявила, что парламент не будет рассматривать законопроекты для решения конституционного кризиса из-за «отсутствия политической воли» в парламенте. Она отметила, что не хватает голосов — как за возвращение к электронному декларированию, так и за введение уголовной ответственности и реформу КСУ.

На базе антикоррупционного комитета хотим разработать три базовые законопроекты о возвращении электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное декларирование и изменения, касающиеся всей деятельности суда, — заявила Кондратюк.

Такую группу ранее предлагал создать спикер парламента Дмитрий Разумков.

Президент Владимир Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КС признать его решение о декларировании «ничтожным» и восстановить действие закона «О предотвращении коррупции». Впоследствии он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КСУ.

Законопроект Разумкова предлагает исправить в законодательстве недостатки, указанные КСУ.

Рада на этой неделе решила не рассматривать ни один из законопроектов по выходу из кризиса. СМИ сообщали, что голосов за закон Зеленского в СН нет, а Офис президента делает все, чтобы закон Разумкова также не голосовали.

Это означает, что решение конституционного кризиса откладывается минимум до следующей пленарной недели, то есть до 1 декабря. Другой вариант развития событий — созыв внеочередного заседания.