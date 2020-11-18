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Изменить антикоррупционное законодательстве в Раде хотят в декабре, фото — Україна онлайн
Изменить антикоррупционное законодательстве в Раде хотят в декабре (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n146658-izmenit-antikorrupcionnoe-zakonodatelstve-v-rade-hotyat-v-dekabre-dokument.htmlРакурс
Кризис с Конституционным судом и восстановлением е-декларирования в Раде решили урегулировать как можно скорее и создали рабочую группу.
Она будет нарабатывать необходимые законопроекты. В пятницу, 19 ноября, состоится первое заседание.
В состав группы вошли представители разных фракций. Возглавил ее нардеп-«слуга» Денис Монастырский.
Рабочая группа должна до 1 декабря подготовить для рассмотрения согласованные законопроекты — изменения в Уголовный кодекс, законы Украины «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном суде Украины», которые обусловлены решением КСУ от 27 октября 2020 года о соответствии Конституции отдельных положений закона «О предотвращении коррупции», а также в Уголовный кодекс.
Напомним, что и.о. председателя Рады Елена Кондратюк 17 ноября заявила, что парламент не будет рассматривать законопроекты для решения конституционного кризиса из-за «отсутствия политической воли» в парламенте. Она отметила, что не хватает голосов — как за возвращение к электронному декларированию, так и за введение уголовной ответственности и реформу КСУ.
На базе антикоррупционного комитета хотим разработать три базовые законопроекты о возвращении электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное декларирование и изменения, касающиеся всей деятельности суда, — заявила Кондратюк.
Такую группу ранее предлагал создать спикер парламента Дмитрий Разумков.
Президент Владимир Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КС признать его решение о декларировании «ничтожным» и восстановить действие закона «О предотвращении коррупции». Впоследствии он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КСУ.
Законопроект Разумкова предлагает исправить в законодательстве недостатки, указанные КСУ.
Рада на этой неделе решила не рассматривать ни один из законопроектов по выходу из кризиса. СМИ сообщали, что голосов за закон Зеленского в СН нет, а Офис президента делает все, чтобы закон Разумкова также не голосовали.
Это означает, что решение конституционного кризиса откладывается минимум до следующей пленарной недели, то есть до 1 декабря. Другой вариант развития событий — созыв внеочередного заседания.
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