Кризис Конституционного суда в Раде будут преодолевать за закрытыми дверями, фото — Суспільне

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Реагировать на скандальное решение Конституционного суда в Раде будут в закрытом режиме. Рабочая группа, которая разрабатывает компромиссные варианты внесения изменений в антикоррупционное законодательство и регулирование отдельных аспектов работы КСУ, согласовала максимальную закрытость работы.

Как рассказал нардеп из «Голоса» Ярослав Юрчишин на своей странице в Фейсбуке, это сделано «для достижения результата».

Первое заседание рабочей группы было посвящено организационным вопросам, следующее состоится в пятницу, 20 ноября.

После решения Конституционного суда в Верховной Раде появился законопроект от президента, где он потребовал восстановления доверия к конституционному судопроизводству путем переформатирования состава КСУ. Владимир Зеленский внес документ как неотложный, однако на рассмотрение депутатов его так и не вынесли, поскольку в его политической силе не хватало голосов за такое решение. Президент даже намекнул, что может распустить Раду.

Согласно закону, уволить судей могут только судьи КСУ, иначе надо дождаться завершения каденции этого состава, которая длится 9 лет с момента назначения на должность.

Судьи настаивали, что антикоррупционное законодательство нужно привести в порядок.

Через несколько дней после инициативы президента со своим альтернативным законопроектом выступил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он хочет восстановления прав НАПК.

Этот документ прошел профильный комитет, но депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский внес в Раду альтернативный и заблокировал рассмотрение проекта Разумкова. Оба законопроекта еще раз прошли комитет, их рассмотрение Разумков анонсировал с 9 по 13 ноября, но этого не произошло.

16 ноября вице-спикер Елена Кондратюк предложила создать отдельную рабочую группу, которая совместно наработает только три документа на базе всех имеющихся.

Участниками группы стали представители всех фракций и групп парламента. Она должна выработать общее мнение до 1 декабря.

Законопроекты должны пройти проверку в профильном комитете. Когда именно они попадут на рассмотрение в сессионный зал, пока неизвестно.