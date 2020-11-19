Основателей оппозиционного телеграмм-канала. Фото: DR

https://racurs.ua/n146734-osnovateley-oppozicionnogo-telegramm-kanala-vnesli-v-belarusi-v-perechen-terroristov-foto.html

Ракурс

Протесты в Беларуси против произвола режима Александра Лукашенко продолжаются. Недавно Комитет государственной безопасности Беларуси внес Степана Путило, основателя проекта NEXTA, который оперативно освещает ход антиправительственных протестов, и бывшего главного редактора телеграм-каналов Романа Протасевича в список лиц, причастных к терроризму.

Фрагмент списка причастных к терроризму опубликовал сам телеграм-канал.

В сообщении говорится, что в списке они перечислены сразу после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев.

К слову, Степана Путило МВД Беларуси объявило в розыск в августе. Его обвиняют в организации массовых беспорядков.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. В частности, акцию протеста в Минске 15 ноября, которая была приурочена чествованию памяти погибшего активиста Романа Бондаренко, жестоко разогнали силовики.