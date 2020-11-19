Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Основателей оппозиционного телеграмм-канала. Фото: DR

Основателей оппозиционного телеграм-канала внесли в Беларуси в список террористов

19 ноя 2020, 16:03
999

Протесты в Беларуси против произвола режима Александра Лукашенко продолжаются. Недавно Комитет государственной безопасности Беларуси внес Степана Путило, основателя проекта NEXTA, который оперативно освещает ход антиправительственных протестов, и бывшего главного редактора телеграм-каналов Романа Протасевича в список лиц, причастных к терроризму.

Фрагмент списка причастных к терроризму опубликовал сам телеграм-канал.

В сообщении говорится, что в списке они перечислены сразу после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев.

К слову, Степана Путило МВД Беларуси объявило в розыск в августе. Его обвиняют в организации массовых беспорядков.


Основателей оппозиционного телеграмм-канала внесли в Беларуси в перечень террористов. Фото: NEXTA

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. В частности, акцию протеста в Минске 15 ноября, которая была приурочена чествованию памяти погибшего активиста Романа Бондаренко, жестоко разогнали силовики.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров