Что делать, если некомфортно носить маску. Фото:

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Как избежать дискомфорта, который возникает при ношении медицинской маски, пояснила специалист.

В каждом случае некомфортного ношения маски нужно разбираться отдельно относительно его причины. Если носить защитную маску некомфортно и от нее чешется лицо, то лучше всего уменьшить социальные контакты, чтобы носить ее меньше. Об этом заявила инфекционист Ольга Голубовская, а соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Коронавирус_инфо».

Дать рекомендацию, чтобы не носить эту маску или чем лицо помазать, чтобы не было зуда, мы не можем, — отметила специалист.

Тем временем 18 ноября глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции заявил, что страны Европы могут избежать введения режима изоляции, если большинство жителей будут придерживаться масочного режима.

Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны — это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимость в карантинах не будет, — сказал Клюге.



Как известно, за прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Сейчас ситуация в странах Европы сложная, а правительства государств усиливают карантин и даже вводят полные локдауны.

Напомним, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вносятся изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.