Що робити, якщо некомфортно носити маску. Фото:

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Як уникнути дискомфорту, який виникає при носінні медичної маски, пояснила фахівець.

У кожному випадку некомфортного носіння маски потрібно розбиратися окремо щодо його причини. Якщо носити захисну маску некомфортно і від неї свербить обличчя, то краще за все зменшити соціальні контакти, щоб носити її менше. Про це заявила інфекціоніст Ольга Голубовська, а відповідне відео опублікували в Telegram-каналі «Коронавірус_інфо».

Дати рекомендацію, щоб не носити цю маску або чимось обличчя помазати, щоб не було свербіння, ми не можемо, — зазначила фахівець.

Тим часом 18 листопада глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге на прес-конференції заявив, що країни Європи можуть уникнути введення режиму ізоляції, якщо більшість жителів будуть дотримуватися маскового режиму.

Запровадження локдаунів можна уникнути, я дотримуюся позиції, що локдауни — це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідність в карантинах не буде, — зазначив Клюге.



Як відомо, за минулий тиждень половина випадків коронавірусу припала на європейський континент. Наразі ситуація у країнах Європи складна, а уряди держав посилюють карантин та навіть вводять повні локдауни.

Нагадаємо, 19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.