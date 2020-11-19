Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Робопес Boston Dynamics похвалився новими успіхами

Робопес Boston Dynamics похвалився новими успіхами (ВІДЕО)

19 лис 2020, 15:38
999

Робопес Boston Dynamics «Спот» похвалився новими успіхами — всесвітньо відоме британське архітектурне бюро Foster+Partners застосувало роботів Boston Dynamics для спостереження за будівництвом житлового комплексу Battersea Roof Gardens у Лондоні — проекту з перетворення колишньої вугільної електростанції в багатофункціональний комплекс, де будуть апартаменти, готель і штаб-квартира Apple.

«Спот» регулярно робив сканування за допомогою 3D-лазера, перевіряючи, чи відповідають архітектурним планам виконані будівельні роботи.


За даними компанії, «Спот» не лише скоротив витрати на персонал, але і знизив ризики під час роботи на будівництві.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів