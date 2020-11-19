Робопес Boston Dynamics похвалився новими успіхами

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Робопес Boston Dynamics «Спот» похвалився новими успіхами — всесвітньо відоме британське архітектурне бюро Foster+Partners застосувало роботів Boston Dynamics для спостереження за будівництвом житлового комплексу Battersea Roof Gardens у Лондоні — проекту з перетворення колишньої вугільної електростанції в багатофункціональний комплекс, де будуть апартаменти, готель і штаб-квартира Apple.

«Спот» регулярно робив сканування за допомогою 3D-лазера, перевіряючи, чи відповідають архітектурним планам виконані будівельні роботи.

За даними компанії, «Спот» не лише скоротив витрати на персонал, але і знизив ризики під час роботи на будівництві.