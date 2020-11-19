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Ракурс
Робопес Boston Dynamics похвастался новыми успехами

Робопес Boston Dynamics похвастался новыми успехами (ВИДЕО)

19 ноя 2020, 15:38
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Робопес Boston Dynamics «Спот» похвастался новыми успехами — всемирно известное британское архитектурное бюро Foster+Partners привлекло роботов Boston Dynamics для наблюдения за строительством жилого комплекса Battersea Roof Gardens в Лондоне — проекта по преобразованию бывшей угольной электростанции в многофункциональный комплекс, где будут апартаменты, отель и штаб-квартира Apple.

«Спот» регулярно производил сканирование с помощью 3D-лазера, проверяя, соответствуют ли архитектурным планам выполненные строительные работы.


По данным компании, «Спот» не только сократил затраты на персонал, но и снизил риски работы на стройке.

Источник: Ракурс


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