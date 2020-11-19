Спецназовцы Австралии убили 39 мирных жителей в Афганистане — отчет

https://racurs.ua/n146731-specnazovcy-avstralii-ubili-39-mirnyh-jiteley-v-afganistane-otchet.html

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Миссия спецназовцев Австралии в Афганистане оказалась в эпицентре масштабного скандала после публикации результатов расследования. Военные могут быть причастны к незаконному убийству 39 мирных жителей.

Такой отчет 19 ноября обнародовал генерал-майор Сил обороны Австралии Пол Бреретон, пишет CNN.

Согласно отчету, австралийские элитные силы якобы незаконно убили 39 афганских мирных жителей в среде, где «кровожадность» и «убийства на соревнованиях» были нормой.

Выступая в четверг, начальник австралийских сил обороны генерал Ангус Кэмпбелл сказал, что некоторые австралийские военные были одержимы «культом войны».

В отчете указаны случаи как старшие офицеры заставляли младших по званию казнить пленных для поддержания традиции «первого кровопролития».

Напомним, Силы обороны Австралии призвали Федеральную полицию страны начать расследование против 19 лиц, причастных к 36 возможным военным преступлениям, включая убийства и жестокое обращение в Афганистане в период с 2009 по 2013 год.