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Трансплантологам в Италии помогает полиция на Lamborghini. Фото: caradvice.com.au

Трансплантологам в Италии помогает полиция на Lamborghini (ВИДЕО)

19 ноя 2020, 15:14
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Полиция Италии использует автомобиль Lamborghini для транспортировки органов доноров. Недавно расстояние 480 км суперкар преодолел за два часа.

Суперавтомобиль Lamborghini Huracan V10 итальянская полиция арендует с 2017 года. Об этом сообщает издание Car Advise.

Его используют для доставки медицинских грузов, когда вертолет недоступен или его нельзя использовать. Контейнер с органом от донора помещают в носовую часть Lamborghini Huracan.

Итальянская полиция опубликовала видео скоростной доставки из Рима в Падую. Полицейские проехали 480 км за чуть более чем два часа. Средняя скорость автомобиля составляла 200 км/ч, но иногда достигала 250 км/ч.

В полиции говорят, что благодаря Lamborghini им удалось вовремя доставить пациенту почку для трансплантации.


Чтобы спасти жизнь, не нужны сверхспособности. Помогают солидарность, технологии и эффективность, — отметили в полиции.


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