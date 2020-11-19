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Поліція Італії гасає на Lamborghini заради транспортування органів. Фото: caradvice.com.au

Трансплантологам в Італії допомагає поліція на Lamborghini (ВІДЕО)

19 лис 2020, 15:14
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Поліція Італії використовує автомобіль Lamborghini для транспортування органів донорів. Нещодавно відстань 480 км суперкар подолав за дві години.

Суперавтомобіль Lamborghini Huracan V10 італійська поліція орендує з 2017 року. Про це повідомляє видання Car Advise.

Його використовують для доставки медичних вантажів, коли вертоліт недоступний або його не можна використати. Контейнер з органом від донора поміщають в носову частину Lamborghini Huracan.

Італійська поліція опублікувала відео швидкісної доставки з Риму до Падуї. Поліцейські проїхали 480 км від за трохи більше ніж дві години. Середня швидкість перевищувала 200 км/г, але іноді його швидкістю сягала 250 км/год.

У поліції кажуть, що завдяки Lamborghini їм вдалося вчасно доставити пацієнту нирку для трансплантації.


Щоб врятувати життя, вам не потрібні надздібності. Допомагають солідарність, технології та ефективність, — відзначили в поліції.


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