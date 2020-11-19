Ще один футбольний клуб пішов на карантин — 25 позитивних тестів

https://racurs.ua/ua/n146730-sche-odyn-futbolnyy-klub-pishov-na-karantyn-cherez-25-pozytyvnyh-testiv.html

Ракурс

Новий спалах COVID-19 зафіксували у футбольному клубі «Прикарпаття». Гравці і персонал івано-франківського клубу здали 25 позитивних тестів, у декого коронавірус зафіксували вдруге чи втретє.

«Прикарпаття» сьогодні мало виїжджати на гру Першої ліги до Луцька проти «Волині», але вранці в клубі отримали несподівані результати ПЛР-дослідження. Відразу 25 тестів виявилися позитивними. Нині у команді тільки п’ятеро гравців і троє тренерів мають негативні результати.

Команда у повному складі пішла на двотижневу самоізоляцію, тому для неї футбольний рік достроково припинено. Регламент дозволяє зіграти матч, якщо в команді є принаймні 13 гравців і воротар із негативним COVID-тестом.

«Прикарпаття», як і решта команд, мало зіграти ще три тури чемпіонату. У прес-службі відзначили, що у більшості інфікованих це вже другий або навіть третій випадок позитивних результатів COVID-19. Перший значний спалах коронавірусу у складі івано-франківської команди фіксували на початку жовтня, тоді позитивні тести здали 13 гравців.

«Ракурс» повідомляв про велику кількість позитивних тестів в збірній Україні, якій місцева влада Швейцарії не дозволила зіграти заключний матч Ліги націй. У донецькому «Олімпіку» цими днями інфікувалися до 15 осіб, тому матч команди в УПЛ проти «Зорі» також під загрозою зриву.









