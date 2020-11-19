Пандемія коронавірусу призведе до «втраченого покоління» дітей. Фото: rubryka.com

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Пандемія коронавірусу може призвести до появи «втраченого покоління».

Наразі під загрозою перебуває майбутнє цілого покоління через довгостроковий вплив пандемії COVID-19 на їхню освіту, харчування і загальне благополуччя. Майбутньому дітей загрожують перебої в роботі ключових служб та зростаючий рівень бідності. Про це йдеться у звіті ЮНІСЕФ, який опублікований на сайті організації.

У Дитячому фонді ООН заявили, що пандемія коронавірусу змусила закривати школи і це вплинуло на 572 млн учнів в 30 країнах світу. Також експерти вважають, що майже 7 млн дітей у віці до 5 років до кінця року будуть гостро недоїдати й відчуватимуть виснаження. Це може призвести до понад 10 тис. додаткових випадків дитячої смертності на місяць переважно в країнах Африки та в Південній Азії.

Виконавчий директор фонду Генрієтта Форе вважає, через коронавірус майбутнє цілого покоління перебуває під загрозою.

Нагадаємо, в Управлінні ООН з координації гуманітарних справ в Україні заявили, що пандемія коронавірусу може спричинити в Україні найгіршу рецесію за десятиріччя. Через падіння економіки понад 9 млн українців можуть опинитися в бідності. З початку пандемії понад 80% домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40% сімей принаймні один член родини втратив роботу.