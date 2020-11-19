Пандемия коронавируса приведет к «потерянному поколению» детей. Фото: rubryka.com

https://racurs.ua/n146727-pandemiya-covid-19-privedet-k-poteryannomu-pokoleniu-detey-unisef.html

Ракурс

Пандемия коронавируса может привести к появлению «потерянного поколения».

Сейчас под угрозой находится будущее целого поколения из-за долгосрочного влияния пандемии COVID-19 на их образование, питание и общее благополучие. Будущему детей грозят перебои в работе ключевых служб и растущий уровень бедности. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ, который опубликован на сайте организации.

В Детском фонде ООН заявили, что пандемия коронавируса заставила закрывать школы и это повлияло на 572 млн учеников в 30 странах мира. Также эксперты считают, что почти 7 млн детей в возрасте до 5 лет к концу года будут остро недоедать и чувствовать истощение. Это может привести к более 10 тыс. дополнительным случаям детской смертности в месяц преимущественно в странах Африки и в Южной Азии.

Исполнительный директор фонда Генриетта Форе считает, из-за коронавируса будущее целого поколения находится под угрозой.

Напомним, в Управлении ООН по координации гуманитарных дел в Украине заявили, что пандемия коронавируса может повлечь в Украине худшую рецессию за десятилетия. Из-за падения экономики более 9 млн украинцев могут оказаться в бедности. С начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.