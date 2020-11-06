Коронавирусные ограничения спровоцировали вспышки «старых» болезней — ВОЗ и ООН

https://racurs.ua/n146172-koronavirusnye-ogranicheniya-sprovocirovali-vspyshki-staryh-bolezney-voz-i-oon.html

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Коронавирусные ограничения спровоцировали вспышки кори и полиомиелита. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Он предупредил, что введение из-за пандемии COVID-19 ограничения, а также проблемы с ресурсами, сдерживают программы иммунизации, что приводит к вспышкам этих заболеваний среди детей в бедных частях мира. В ООН также признали наличие срывов кампаний иммунизации против кори и полиомиелита, пишет Reuters.

В начале 2020 года Африка была объявлена свободной от полиомиелита… Однако после наступления пандемии коронавируса регулярные программы иммунизации были приостановлены, а дети оставались уязвимыми к полиомиелиту, кори и пневмонии, — отметил глава ВОЗ.



По его словам, сейчас уже начинаются вспышки этих болезней. Гебреисус напомнил, что в прошлом году наблюдалось наибольшее число новых заражений корью за последние 20 лет. Он также ожидает роста случаев передачи полиовируса в Пакистане, Афганистане и Африке.

Генеральный директор ВОЗ заявил, что отказ от искоренения полиомиелита сейчас приведет к глобальному возрождению болезни. Поэтому ВОЗ и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) отправили экстренный призыв к донорам собрать 655 млн долл. для преодоления пробелов в иммунизации.