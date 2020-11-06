Коронавірусні обмеження спровокували спалахи “старих” хвороб — ВООЗ та ООН

https://racurs.ua/ua/n146172-koronavirusni-obmejennya-sprovokuvaly-spalahy-staryh-hvorob-vooz-ta-oon.html

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Коронавірусні обмеження спровокували спалахи кору і поліомієліту. З такою заявою виступив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

Він попередив, що запровадження через пандемію COVID-19 низки обмежень, а також проблеми з ресурсами, стримують програми імунізації, що призводить до спалахів цих захворювань серед дітей у найбідніших частинах світу. В ООН також визнали наявність зривів кампаній імунізації проти кору та поліомієліту, пише Reuters.

На початку цього року Африка була оголошена вільною від поліомієліту… Однак після настання пандемії коронавірусу регулярні програми імунізації були припинені, а діти залишалися вразливими до поліомієліту, кіру та пневмонії, — зазначив глава ВООЗ.



За його словами, зараз вже починаються спалахи цих хвороб. Гебреісус нагадав, що торік спостерігалася найбільша кількість нових заражень кору за останні 20 років. Він також очікує зростання випадків передачі поліовірусу в Пакистані, Афганістані і Африці.

Генеральний директор ВООЗ заявив, що відмова від викорінення поліомієліту зараз призведе до глобального відродження хвороби. Тому ВООЗ та дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) відправили екстрений заклик до донорів зібрати 655 млн дол. задля подолання прогалин в імунізації.