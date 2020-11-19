Кличко оставил без Land Cruiser и работы «бессовестного» чиновника — детали

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Виталий Кличко, которого на недавних местных выборах вновь избрали мэром Киева, уволил с должности директора коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений», который решил с помощью тендера приобрести дорогостоящий внедорожник Toyota Land Cruiser.

17 ноября КП объявило открытые торги на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser. Решение о закупке нового авто руководство предприятия приняло самостоятельно. В нарушение приказа Департамента транспортной инфраструктуры, согласно которому все закупки коммунальных предприятий обязательно согласуются с профильным департаментом и Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, — заявил мэр Киева Виталий Кличко 19 ноября.

Он также добавил, что глава КП не сообщил о намерениях объявить открытые торги на приобретение внедорожника зампредседателю Киевской горгосадминистрации, отвечающему за дорожно-транспортную отрасль, а также профильные департаменты.

Торги сегодня уже отменены. А директору коммунального предприятия сообщили об увольнении. Не могут чиновники вести себя так нагло и бессовестно со средствами городского бюджета, средствами киевлян, — убеждает Кличко.

Напомним, коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» в ноябре объявила тендер на приобретение дорогого авто.