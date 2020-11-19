Кличко залишив без Land Cruiser і роботи “безсовісного” чиновника — деталі

https://racurs.ua/ua/n146728-klychko-zalyshyv-bez-land-cruiser-i-roboty-bezsovisnogo-chynovnyka-detali.html

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Віталій Кличко, котрого на нещодавніх місцевих виборах знову обрали мером Києва, звільнив з посади директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», який вирішив через тендер придбати дороговартісний позашляховик Toyota Land Cruiser.

17 листопада КП оголосило відкриті торги на придбання автомобіля Toyota Land Cruiser. Рішення про закупівлю нового авто керівництво підприємства ухвалило самостійно. У порушення наказу Департаменту транспортної інфраструктури, згідно якого всі закупівлі комунальних підприємств обов’язково узгоджуються з профільним департаментом та Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, — заявив мер Києва Віталій Кличко 19 листопада.

Він також додав, що керівник КП не повідомив про наміри оголосити відкриті торги на придбання позашляховика заступника голови Київської міськдержадміністрації, який відповідає за дорожньо-транспортну галузь, а також профільні департаменти.

Торги сьогодні вже скасовано. А директора комунального підприємства повідомили про звільнення. Не можуть чиновники поводитися так нахабно і безсовісно з коштами міського бюджету, коштами киян, — переконує Кличко.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» у листопаді оголосило тендер на придбання дорогого авто.