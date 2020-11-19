«Слуга народу» обіцяє показати витрати на опитування Зеленського. Фото: А. Смолій

https://racurs.ua/ua/n146723-sluga-narodu-obicyaie-pokazaty-vytraty-na-opytuvannya-zelenskogo-u-zviti-dlya-nazk.html

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Опитування президента Володимира Зеленського відбулося 25 жовтня під час місцевих виборів, але суспільний резонанс щодо нього й досі масштабний. Зокрема, партія «Слуга народу» заявила, що прозвітує про витрати на всеукраїнське опитування президента Національному агентству із запобігання корупції (НАЗК).

Там уточнили, що опитування оплачували коштом партійних внесків. Про це повідомили у відповіді на інформаційний запит «Бабеля».

Спершу запит направили в Офіс президента. Звідтіля його перенаправили «слугам», зазначивши, що партія замовляла та оплачувала опитування. У «Слузі народу» повідомили, що опитування оплачували коштом партійних внесків, проте не сказали скільки. Там зазначили, що юридична особа зобов’язана надавати дані про використання лише коштів з держбюджету.

Водночас у політсилі Зеленського обіцяють вписати витрати на опитування у звіті для НАЗК.

Нагадаємо, всенародне опитування президента відбулося у день місцевих виборів 25 жовтня. У бюлетенях українців питали про довічне ув’язнення для корупціонерів, вільну економічну зону на Донбасі, легалізацію медичного канабісу, скорочення кількості народних депутатів до трьохсот та гарантії безпеки для України за Будапештським меморандумом.

Опитування викликало критику серед опозиційних партій, а також у міжнародних організацій і навіть частини суддів, які звинуватили Офіс президента у прихованій агітації та нерепрезентативній вибірці.