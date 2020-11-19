«Слуга народа» пообещала назвать цену опроса Зеленского в отчете НАПК. Фото: А. Смолий

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Опрос президента Владимира Зеленского состоялся 25 октября во время местных выборов, но общественный резонанс к нему до сих пор масштабный. В частности, партия «Слуга народа» заявила, что отчитается о расходах на всеукраинский опрос президента Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК).

Там уточнили, что опрос оплачивали за счет партийных взносов. Об этом сообщили в ответе на информационный запрос «Бабеля».

Сначала запрос направили в Офис президента. Оттуда его перенаправили «слугам», отметив, что партия заказывала и оплачивала опрос. В «Слуге народа» сообщили, что опрос оплачивали за счет партийных взносов, однако не сказали сколько заплатили за него. Там отметили, что юридическое лицо обязано предоставлять данные об использовании только средств из госбюджета.

В то же время в политсиле Зеленского обещают вписать расходы на опрос в отчете для НАПК.

Напомним, что всенародный опрос президента состоялся в день местных выборов 25 октября. В бюллетенях украинцев спрашивали о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне на Донбассе, легализации медицинского каннабиса, сокращении количества народных депутатов до трехсот и гарантиях безопасности для Украины по Будапештскому меморандуму.

Опрос вызвал критику среди оппозиционных партий, а также у международных организаций и даже части судей, которые обвинили Офис президента в скрытой агитации и нерепрезентативной выборке.