Ліга націй — Іспанія принижує Німеччину, Україна просить зіграти зі Швейцарією, фото — УАФ

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Матч Ліги націй Швейцарія — Україна продовжує перебувати у фокусі уваги вболівальників. Його доля поки невідома через рішення місцевої влади скасувати поєдинок. Спалах COVID-19 зафіксували у збірній Андрія Шевченка.

В Українській асоціації футболу заявили, що готові зіграти 18 листопада в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії.

Керівництво українського футболу просить УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі.

Сформувати нову команду до сьогоднішнього вечора в УАФ не можуть через об'єктивні причини. Більшість гравців перебувають в різних містах чи країнах, вчасно протестувати їх неможливо, не в усіх українських гравців є біометричні паспорти, а молодіжна збірна увечері 17 листопада проводила інший календарний матч.

В УАФ прагнуть визначити результат поєдинку на футбольному полі, а не у кабінетах. Гра має вирішальне значення для того, аби виявити, хто вилетить із елітної групи Ліги націй у дивізіон B.

Тим часом світ обговорює футбольне приниження, якого зазнала збірна Німеччини від іспанців.

«Фурія Роха» вийшла у фінальну стадію Ліги націй із групи, в якій грала й Україна. У Севільї збірна Іспанії неочікувано легко перемогла Німеччину 6:0. Команда Луіса Енріке вийшла у фінальну стадію Ліги націй. У кожному з таймів іспанці забили німцям по три голи (Мората, 17, Торрес, 33, 55, 71, Родрі, 38, Оярсабаль, 89).

Іспанія обійшла Німеччину та кваліфікувалася у фінал Ліги націй з 11 очками. У німців — 9, України — 6, у Швейцарії — 3. Єдиної поразки збірна Іспанії зазнала саме від українців у Києві (0:1).